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(Салаватова) Гайша

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Исмагилов Губайдулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Исмагилов Галиулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Исмагилов Хайбулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бибифайзя

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бибинафися

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аптыкаримовъ Исмагил

Смерть
Неизвестно
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