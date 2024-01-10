(Салаватова) Гайша
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исмагилов Губайдулла
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Исмагилов Галиулла
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Исмагилов Хайбулла
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бибифайзя
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бибинафися
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Исмагил
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аптыкаримовъ Исмагил
Смерть
Неизвестно