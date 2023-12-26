(Хасанова) Фарзяня Идиятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасанова) Фарзяня Идиятовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.01.1925

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1925

Отец: Хасанов Идият

Мать: Хасанова Зайнап

Россия
Бракосочетание
1945

Муж: Ратанов Василий Павлович

Рождение ребёнка
04.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ратанов Василий Павлович

Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ратанов Василий Павлович

Смерть
2016
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