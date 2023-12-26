(Хасанова) Фарзяня Идиятовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.01.1925
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1925
Отец: Хасанов Идият
Мать: Хасанова Зайнап
Россия
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
04.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ратанов Василий Павлович
Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ратанов Василий Павлович
Смерть
2016