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Макухин Казьма Михайлов

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Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Макухин Михаил

Мать: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Макухин Маихаил Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1843

Сын: Макухин Кондрат Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1847

Сын: Макухин Иуда Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Макухин Аким Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Агафья Макарова

Смерть
Неизвестно
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