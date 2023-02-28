Макухин Казьма Михайлов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Макухин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1847
Сын: Макухин Иуда Козьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Макухин Аким Козьмич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макухина Агафья Макарова
Смерть
Неизвестно