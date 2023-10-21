Тебеньков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТебеньков Яков

Тебеньков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тебеньков Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тебеньков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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