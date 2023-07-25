Бокова (Седова) Анна Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877
Отец: Боков Парфен Тимофеевич
Мать: Ефимия Фоминична
Рождение ребёнка
17.12.1895
Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно