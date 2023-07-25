Бокова (Седова) Анна Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Седова) Анна Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877

Отец: Боков Парфен Тимофеевич

Мать: Ефимия Фоминична

Рождение ребёнка
17.12.1895

Сын: Седов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Седов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Седов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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