Литвяков Иван Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.
Мать ребёнка: Литвякова Александра Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1914 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Литвякова Александра Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1916 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Литвякова Александра Иванова
Бракосочетание
После 1917
в июне 1916 была другая жена - Александра Иванова, родила ему дочь Анастасию
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.
Дочь: Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Михайлова
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.
Дочь: Нина Иванова
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно