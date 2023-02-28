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Литвяков Иван Лукьянов

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Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвяков Лукьян Емельянов

Мать: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.

Сын: Литвяков Иван Иванович

Мать ребёнка: Литвякова Александра Иванова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1914 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Литвякова Александра Иванова

Рождение ребёнка
04.06.1916 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Литвякова Александра Иванова

Бракосочетание
После 1917

Жена: Литвякова Пераскева Михайлова

в июне 1916 была другая жена - Александра Иванова, родила ему дочь Анастасию
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.

Дочь: Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Михайлова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.

Дочь: Нина Иванова

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Михайлова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Александра Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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