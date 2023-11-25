Еремеева Анна Ивановна
Место рожденияСело Вороновка Базарномызганский район Ульяновской обл
Дата рождения1907
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Еремеев Иван Михайлович
Мать: не указана
Село Вороновка Базарномызганский район Ульяновской обл
Рождение ребёнка
06.02.1925
Сын: Марчуков Николай Иванович
Отец ребёнка: Марчуков Иван Гаврилович
Пустынь, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1959