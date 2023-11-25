Еремеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Анна Ивановна

Место рождения

Село Вороновка Базарномызганский район Ульяновской обл

Дата рождения

1907

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Еремеев Иван Михайлович

Мать: не указана

Село Вороновка Базарномызганский район Ульяновской обл
Рождение ребёнка
06.02.1925

Сын: Марчуков Николай Иванович

Отец ребёнка: Марчуков Иван Гаврилович

Пустынь, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1959
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