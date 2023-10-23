Лашова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1977

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1977

Отец: Лашов Сергей

Мать: Лашова Нина Сергеевна

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