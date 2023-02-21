Горевой Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горевой Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1975

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1975

Отец: Горевой Владимир Егорович

Мать: Горевая Любовь Семеновна

Рождение ребёнка
29.07.2003

Сын: Горевой Александр Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2013

Сын: Горевой Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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