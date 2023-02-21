Горевой Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1975
Рождение ребёнка
29.07.2003
Сын: Горевой Александр Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2013
Сын: Горевой Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности