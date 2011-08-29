Пиндюр Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиндюр Андрей Иванович

Пиндюр Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2011

Отец: Пиндюр Иван

Мать: Пиндюр Виктория Валерьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close