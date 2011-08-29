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Пиндюр Андрей Иванович
Пиндюр Андрей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Пиндюр Иван
1989 г.р.
Мать
Пиндюр Виктория Валерьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2011
Отец:
Пиндюр Иван
Мать:
Пиндюр Виктория Валерьевна
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