von Minckwitz (Schabyschewa) Warwara Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1851
Дата смерти03.10.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1878
Дочь: Zinaida Александровна
Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1883
Дочь: Ljutostansky Wera Александовна
Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич
Рождение ребёнка
04.07.1884
Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Von Minckwitz Leonid Александрович
Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич
Рождение ребёнка
28.01.1888
Дочь: Eugenie Александровна
Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1919
Москва, город федерального значения Москва