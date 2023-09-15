von Minckwitz (Schabyschewa) Warwara Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Minckwitz (Schabyschewa) Warwara Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1851

Дата смерти

03.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1878

Дочь: Zinaida Александровна

Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1883

Дочь: Ljutostansky Wera Александовна

Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич

Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Von Minckwitz Alexander

Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич

Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Von Minckwitz Leonid Александрович

Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич

Рождение ребёнка
28.01.1888

Дочь: Eugenie Александровна

Отец ребёнка: Минквиц Александр Юльевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1919
Москва, город федерального значения Москва
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