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Козлов Тимофей Данилович

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

30.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Козлова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Козлова Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Фёдоровна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Козлов Серафим Тимофеевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Фёдоровна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Козлова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Фёдоровна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
30.12.1919
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
От коклюша.
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