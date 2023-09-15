Козлов Тимофей Данилович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти30.12.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1906
Жена: Козлова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Козлова Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Козлов Серафим Тимофеевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Козлова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Фёдоровна
Смерть
30.12.1919
От коклюша.