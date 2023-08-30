Бочарова (Белкина) Ольга Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочарова (Белкина) Ольга Владиславовна

Бочарова (Белкина) Ольга Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Белкин Владислав Александрович

Мать: Белкина Ефросинья Пракопьевна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close