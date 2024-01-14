Стешенцев Анфим Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтешенцев Анфим Максимович

Стешенцев Анфим Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Стешенцева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешенцев Вячеслав Анфимович

Мать ребёнка: Стешенцева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешенцев Сергей Анфимович

Мать ребёнка: Стешенцева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стешенцева Валентина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close