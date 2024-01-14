Стешенцев Анфим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Стешенцева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешенцев Вячеслав Анфимович
Мать ребёнка: Стешенцева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешенцев Сергей Анфимович
Мать ребёнка: Стешенцева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стешенцева Валентина