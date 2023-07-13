Байбарисов Заиль Гарифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбарисов Ильдар Заилевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбарисов Артур Заилевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Регина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: не указана