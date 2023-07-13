Байбарисов Заиль Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбарисов Заиль Гарифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Байбарисова Наиля Закиржановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбарисов Ильдар Заилевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбарисов Артур Заилевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: не указана

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