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R Slava
R Slava
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Мужской
Отец
Ромахин Григорий Константинович
1914 г.р.
Мать
Ромахина (Пикулева) Наталья Сергеевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Ромахин Григорий Константинович
Мать:
Ромахина Наталья Сергеевна
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