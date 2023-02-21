Митюков Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюков Иннокентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1914

Дочь: Митюкова Раиса

Мать ребёнка: Митюкова Маня

Усть-Удинский р-н
Усть-Удинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюков Куприян

Мать ребёнка: Митюкова Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Митюкова Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюков Антон

Мать ребёнка: Митюкова Маня

Смерть
Неизвестно
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