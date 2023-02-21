Митюков Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1914
Дочь: Митюкова Раиса
Мать ребёнка: Митюкова Маня
Усть-Удинский р-н
Усть-Удинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Куприян
Мать ребёнка: Митюкова Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Митюкова Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Антон
Мать ребёнка: Митюкова Маня
Смерть
Неизвестно