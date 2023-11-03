Чернцова (Усольцева) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова (Усольцева) Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

27.07.1841

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Усольцев Петр Анисимов

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1841

Муж: Чернцов Александр Иванов

М.20 Ж.25
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Чернцов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Степан

Отец ребёнка: Чернцов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернцов Семен

Отец ребёнка: Чернцов Александр Иванов

Смерть
27.07.1841
25 лет чахотка
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