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Федор Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Филипп Иванов

Мать: Орина Феофилактова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Роман Иванов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Оксинья Иванова

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Афонасий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Михайло Иванов

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Дарья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Стефанова

Смерть
Неизвестно