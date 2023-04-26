Федор Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Филипп Иванов
Мать: Орина Феофилактова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Роман Иванов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Оксинья Иванова
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Афонасий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Михайло Иванов
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Дарья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Стефанова
Смерть
Неизвестно