Меланья Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Мартинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Моисей Амельянов

Отец ребёнка: Амельян Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амельян Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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