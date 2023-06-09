Кирдянов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1959
Рождение ребёнка
23.09.1981
Дочь: Мухина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Кирдянова Галина Владимировна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.07.1987
Дочь: Кирдянова Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Кирдянова Галина Владимировна
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно