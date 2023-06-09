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Кирдянов Владимир Николаевич

Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1959

Отец: Кирдянов Николай Павлович

Мать: Кирдянова Елизавета Ивановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.09.1981

Дочь: Мухина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Кирдянова Галина Владимировна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.07.1987

Дочь: Кирдянова Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Кирдянова Галина Владимировна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирдянова Галина Владимировна