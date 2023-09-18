Мотова жена Петра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотова жена Петра

Мотова жена Петра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Около 1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1929

Муж: Мотов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Мотов Николай Петрович

Отец ребёнка: Мотов Петр Андреевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Мотов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close