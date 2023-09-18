Мотова жена Петра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1929
Муж: Мотов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Мотов Петр Андреевич
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Мотов Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно