Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шумиков Осип Климентьевич

Отец ребёнка: Клим

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Скобелева Софья Климентьевна

Отец ребёнка: Клим

Камайкасы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шумикова Фекла Климентьевна

Отец ребёнка: Клим

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шумиков Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Клим

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шумикова Наталья Климентьевна

Отец ребёнка: Клим

Смерть
Неизвестно
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