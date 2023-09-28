Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шумиков Осип Климентьевич
Отец ребёнка: Клим
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Скобелева Софья Климентьевна
Отец ребёнка: Клим
Камайкасы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шумикова Фекла Климентьевна
Отец ребёнка: Клим
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шумиков Григорий Климентьевич
Отец ребёнка: Клим
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шумикова Наталья Климентьевна
Отец ребёнка: Клим
Смерть
Неизвестно