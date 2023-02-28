Сухорукова (Объедкова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Объедкова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Орск

Дата рождения

09.12.1903

Дата смерти

30.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1903

Отец: Объедков Николай Леонтьевич

Мать: Объедкова Ирина Даниловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сухоруков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сосновцева Алина Ивановна

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сухоруков Лель Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.1943

Сын: Сухоруков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Иван Дмитриевич

Смерть
30.04.1993
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