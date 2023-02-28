Сухорукова (Объедкова) Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1903
Дата смерти30.04.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1903
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сухоруков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сосновцева Алина Ивановна
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.05.1943
Сын: Сухоруков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1993