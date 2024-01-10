Казаков Алексей Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964
Отец: Порфирий
Мать: Казакова Анна
Рождение ребёнка
24.09.1997
Сын: Казаков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьёва Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
04.07.2000
Сын: Казаков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьёва Алла Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач реаниматолог-анестезиолог