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Казаков Алексей Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964

Отец: Порфирий

Мать: Казакова Анна

Рождение ребёнка
24.09.1997

Сын: Казаков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьёва Алла Анатольевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
04.07.2000

Сын: Казаков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьёва Алла Анатольевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Алла Анатольевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
врач реаниматолог-анестезиолог
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