Шиганов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1908
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шиганов Пётр
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шиганов Иван
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно