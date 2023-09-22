Шиганов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиганов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1908

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ульяна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шиганов Пётр

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шиганов Иван

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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