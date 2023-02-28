Уваров Сергей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Сергей Семёнович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

16.09.1855

Дата смерти

16.09.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1801 по 1806
Место жительства
С 1806 по 1809
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1809 по 1810
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1810 по 1855
Рождение
16.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
16.09.1855
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