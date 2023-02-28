Уваров Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рождения16.09.1855
Дата смерти16.09.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1801 по 1806
Место жительства
С 1806 по 1809
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1809 по 1810
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1810 по 1855
Рождение
16.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.09.1855