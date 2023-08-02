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Жантиев ?
Жантиев ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Хазрат-Мурза
1858 г.р.
Мать
Жантиев ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Жантиев Хазрат-Мурза
Мать:
Жантиев ?
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