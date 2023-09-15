Чернояров Ефимий Карпов
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1880 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 191об поручители Нехорошев Сергей Егоров Чернояров Ефим Васильев (с. Семилужное) Ильиченко Тихон Онуфриев (дер. Бражкина) Баскаков Гавриил Савельев (с. Сем... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1890 ст.
Мать ребёнка: Ильиченко Феоктиста Ануфриева
Смерть
Неизвестно