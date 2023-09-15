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Чернояров Ефимий Карпов

Место рождения

Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
26.05.1880 ст.

Жена: Ильиченко Феоктиста Ануфриева

Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 191об поручители Нехорошев Сергей Егоров Чернояров Ефим Васильев (с. Семилужное) Ильиченко Тихон Онуфриев (дер. Бражкина) Баскаков Гавриил Савельев (с. Сем... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1890 ст.

Сын: Чернояров Яков Ефимов

Мать ребёнка: Ильиченко Феоктиста Ануфриева

Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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