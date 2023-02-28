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Спиридонов Василий Филиппович

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Место рождения

Сеньга-Лазарьково

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Спиридонов Филипп

Мать: Спиридонова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Спиридонов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Павлова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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