Спиридонов Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Спиридонов Филипп
Рождение ребёнка
1875
Сын: Спиридонов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Павлова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно