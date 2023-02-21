Русанов Иван Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Русанова Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Русанова Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.
Мать ребёнка: Русанова Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения
Смерть
Неизвестно