Русанов Иван Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусанов Иван Ефремович

Русанов Иван Ефремович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1878 ст.

Отец: Русанов Ефрем Моисеевич

Мать: Русанова Хиония Кондратовна

Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.

Сын: Русанов Павел Иванович

Мать ребёнка: Русанова Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Русанова Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.

Сын: Русанов Никита Иванович

Мать ребёнка: Русанова Мария Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Мария Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close