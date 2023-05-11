Полева Ольги Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Полев Иван Михайлович
Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
27.04.1909
Пелагеи Александровны Полевой
Восприемник
27.04.1909
Пелагеи Александровны Полевой
Смерть
Неизвестно