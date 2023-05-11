Полева Ольги Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полева Ольги Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Полев Иван Михайлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
27.04.1909
Пелагеи Александровны Полевой
Восприемник
27.04.1909
Пелагеи Александровны Полевой
Смерть
Неизвестно