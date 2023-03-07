Шулепова (Ворсеговых) Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Ворсеговых) Ирина Степанова

Место рождения

поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Феодора Емельянова

Отец ребёнка: Шулепов Емельян Демидов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Емельян Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795