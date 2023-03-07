Шулепова (Ворсеговых) Ирина Степанова
Место рожденияпоч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Феодора Емельянова
Отец ребёнка: Шулепов Емельян Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795