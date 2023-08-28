Рублева Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1912
Дочь: Ольга Климентова
Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев
Рождение ребёнка
24.12.1914
Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Климентова
Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно