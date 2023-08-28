Рублева Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1912

Дочь: Ольга Климентова

Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.12.1914

Сын: Рублев Василий Климович

Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Иван Климентов

Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Климентова

Отец ребёнка: Рублев Климент Васильев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Климент Васильев

Смерть
Неизвестно
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