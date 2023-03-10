Киселева Евфимия Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Авдотья Арсеньева
Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Александра Арсеньева
Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анастасия Арсеньева
Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область