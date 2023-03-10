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Киселева Евфимия Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Киселев Гавриил Арсеньев

Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Киселев Иван Арсеньев

Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Авдотья Арсеньева

Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Александра Арсеньева

Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анастасия Арсеньева

Отец ребёнка: Киселев Арсений Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Арсений Ульянов

Смерть
1875
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область