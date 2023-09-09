Глущенко Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1999
Дочь: Печёркина Софья Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.12.2009
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности