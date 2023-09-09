Глущенко Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.
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Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1999

Дочь: Печёркина Софья Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.12.2009

Муж: Бурносов Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

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Развод
Неизвестно

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