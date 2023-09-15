Панкин Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1914 по 12.11.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 479-й пехотный Кадниковский полк
Ранение
13.11.1917
оз. Гатени; 4 санитарный транспорт Пулевое ранение среднего пальца левой руки
Смерть
Неизвестно