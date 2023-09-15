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Панкин Николай Федорович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 1914 по 12.11.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 479-й пехотный Кадниковский полк
Ранение
13.11.1917
оз. Гатени; 4 санитарный транспорт Пулевое ранение среднего пальца левой руки
Смерть
Неизвестно
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