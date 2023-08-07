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Суркова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1782

Муж: Сурков Лаврентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сурков Лаврентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Сурков Борис Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сурков Лаврентий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.06.1798

Сын: Сурков Елисей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сурков Лаврентий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1811
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