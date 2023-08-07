Суркова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1782
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сурков Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сурков Борис Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сурков Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.06.1798
Сын: Сурков Елисей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сурков Лаврентий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1811