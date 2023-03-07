Цветынин Матвей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1833
Жена: Цветынина Анна Яковлевна
Witnesses:Зарайские купцы: Алексей Иванов Цветынин, Василий Васильев Локтев, мещанин Михайла Яковлев Пономарев, по женихе были; - а поневесте Зарайской купец Матфей Матфеев Ланин, мещанин Феодор Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно