Цветынин Матвей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветынин Матвей Фёдорович

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
15.01.1833

Жена: Цветынина Анна Яковлевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Witnesses:Зарайские купцы: Алексей Иванов Цветынин, Василий Васильев Локтев, мещанин Михайла Яковлев Пономарев, по женихе были; - а поневесте Зарайской купец Матфей Матфеев Ланин, мещанин Феодор Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно
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