Кузнецов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Сергей Васильевич

Кузнецов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1959

Отец: Кузнецов Василий Андреевич

Мать: Денисова Любовь Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close