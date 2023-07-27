Дьякова Устинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Варвара Гордеевна
Отец ребёнка: Дьяков Гордей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяков (киевский) Трифон (Трофим) Гордеевич
Отец ребёнка: Дьяков Гордей Семёнович
Смерть
Неизвестно