Дьякова Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова Устинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Варвара Гордеевна

Отец ребёнка: Дьяков Гордей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Гордей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков (киевский) Трифон (Трофим) Гордеевич

Отец ребёнка: Дьяков Гордей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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