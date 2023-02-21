Ренненкампф Павел Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренненкампф Павел Карлович

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Место рождения

им. Конофер, Эстляндская губерния

Дата рождения

29.04.1854

Дата смерти

01.04.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Конофер, Эстляндская губерния
Место жительства
С 1854
им. Конофер, Эстляндская губерния
Место жительства
По 1881
Место жительства
По 1917
Смерть
01.04.1918
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