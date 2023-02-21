Ренненкампф Павел Карлович
Место рожденияим. Конофер, Эстляндская губерния
Дата рождения29.04.1854
Дата смерти01.04.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Конофер, Эстляндская губерния
Место жительства
С 1854
им. Конофер, Эстляндская губерния
Место жительства
По 1881
Место жительства
По 1917
Смерть
01.04.1918