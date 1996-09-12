Джелдыбаков Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джелдыбаков Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1964

Дата смерти

12.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовикова Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
18.12.1990

Дочь: Джелдыбакова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Дубовикова Инна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовикова Инна Юрьевна

Смерть
12.09.1996