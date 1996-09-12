Джелдыбаков Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1964
Дата смерти12.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовикова Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
18.12.1990
Дочь: Джелдыбакова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Дубовикова Инна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовикова Инна Юрьевна
Смерть
12.09.1996