Паксеваткин Федор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паксеваткин Федор Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паксеваткин Илларион Федорович

Мать: Паксеваткина (Стенникова) Феодосия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коничок Мария Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коничок Мария Федоровна

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коничок Мария Федоровна

Никополь, Дніпропетровська область

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