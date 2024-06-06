Паксеваткин Федор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коничок Мария Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коничок Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коничок Мария Федоровна