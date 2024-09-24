Золина (Орева) Прасковья Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Орев Арсений Никитич
Мать: Орева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева (Золина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Золин Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Золина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Золин Петр Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1915
Отец ребёнка: Золин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Золин Петр Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1924
Отец ребёнка: Золин Петр Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Чугреева (Золина) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Золин Петр Петрович
Смерть
Неизвестно