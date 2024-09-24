Золина (Орева) Прасковья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золина (Орева) Прасковья Арсентьевна

Место рождения

Щетиновка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Орев Арсений Никитич

Мать: Орева Марфа Ивановна

Щетиновка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Золина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Золин Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Золина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Золин Петр Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1915

Сын: Золин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Золин Петр Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Золин Александр Петрович

Отец ребёнка: Золин Петр Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1924

Сын: Золин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Золин Петр Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Чугреева (Золина) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Золин Петр Петрович

Смерть
Неизвестно

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