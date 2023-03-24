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Talts Juhan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1906

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1906

Отец: Talts Villem

Мать: Talts Ann

Смерть
1975