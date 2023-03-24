Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Talts Juhan
Talts Juhan
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1906
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Talts Villem
1855 г.р.
Мать
Talts (Närripä) Ann
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1906
Отец:
Talts Villem
Мать:
Talts Ann
Смерть
1975
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь