Ромадановский Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромадановский Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромадановский Владимир

Мать ребёнка: Ромадановская Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Ромадановская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромадановская Полина

Смерть
Неизвестно