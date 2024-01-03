Иван Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Трофим Алексеев

Мать: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимова

Смерть
1864
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