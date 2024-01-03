Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Трофим Алексеев
Мать: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимова
Смерть
1864