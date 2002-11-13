Сергеева (Лютова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1937
Дата смерти13.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1937
Отец: Лютов Фёдор Корнилиевич
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.2002
Похороны
Неизвестно