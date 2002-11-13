Сергеева (Лютова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева (Лютова) Мария Фёдоровна

Сергеева (Лютова) Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Грязновка

Дата рождения

22.05.1937

Дата смерти

13.11.2002

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1937

Отец: Лютов Фёдор Корнилиевич

Мать: Лютова Ефросинья Павловна

деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.2002
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close