Федосья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Борисович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно